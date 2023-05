Coldplay em Coimbra: o alinhamento provável do concerto desta noite

Os Coldplay deverão trazer a Coimbra um espetáculo com uma estrutura definida, mas margem para ‘surpresas previstas’. Iniciada em março de 2022, na Costa Rica, a digressão “Music of the Spheres” estende-se por mais de 120 concertos, com a manga europeia a ter início, precisamente, em Coimbra, esta quarta-feira. Alternando entre três espaços (os chamados A-Stage, palco principal, e os seus satélites, palcos B e C), o grupo dá início aos espetáculos com ‘Higher Power’, terminando, ao cabo de um concerto cuja duração pode ascender a aproximadamente 2 horas e 15 minutos, com ‘Fix You’ e ‘Biutyful’.

A ‘variável’ passa pela inclusão de músicos locais e interpretação de canções dos países por onde a banda passa: no último concerto no Brasil, a 28 de março, no Rio de Janeiro, os músicos brasileiros Seu Jorge, Zeca Veloso e Milton Nascimento subiram ao palco para a interpretação de três temas em português. Os convidados especiais da digressão podem ser inesperados, mas também é comum a banda chamar ao palco os artistas que asseguram as primeiras partes dos concertos: em Portugal, são asseguradas pela portuguesa Bárbara Bandeira e pela inglesa Griff. Estes momentos sucedem antes do ‘grand finale’, onde ‘Fix You’ é um dos trechos mais celebrados. Canções como ‘Viva La Vida’, ‘Clocks’ e ‘Yellow’ não são deixados para o fim, surgindo entre o início e o meio da ‘setlist’.

Algumas canções antigas têm sido introduzidas no alinhamento: nos últimos concertos em terras brasileiras foram interpretados pela primeira vez nesta digressão temas como ‘Champion of the World’, ‘Parachutes’ e ‘Strawberry Swim’. Veja o alinhamento provável (com base nos últimos concertos em terras brasileiras) dos quatro concertos portugueses (quarta, quinta, sábado e domingo) e ouça a playlist feita com base no mesmo (que não inclui ‘Aeterna’, canção ainda não editada):