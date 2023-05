Coldplay em Coimbra: quem serão os convidados portugueses?

Os Coldplay dão esta quarta-feira o primeiro de quatro concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra e, a julgar pelos alinhamentos desta digressão, os fãs deverão ter direito a surpresas com gostinho português. Avaliando pelo que a banda tem feito no decorrer da digressão “Music of the Spheres” no outro lado do Atlântico, músicos locais serão convidados a juntar a sua voz à de Chris Martin.

Bárbara Bandeira, convidada para assegurar as primeiras partes dos quatro espetáculos de Coimbra, junto com Griff, poderá, assim, não ser a única artista portuguesa a subir ao palco do estádio, visto que no Brasil, por exemplo, as primeiras partes dos concertos em São Paulo, Curitiba e Brasília, no passado mês de março, foram asseguradas por Elana Dara e Clara x Sofia (além dos Chvrches), mas quem se juntou à banda britânica foram Seu Jorge, Milton Nascimento, Zeca Veloso, Rael e Sandy, do duo Sandy & Junior.