Festival da Eurovisão: MARO é a porta-voz do júri de Portugal

MARO, vencedora do Festival da Canção 2023 e nona classificada no Festival Eurovisão em Turim, será a porta-voz do júri de Portugal no Festival Eurovisão, que se realiza este sábado em Liverpool.

Pelo terceiro ano consecutivo, a RTP escolhe para porta-voz da votação da delegação nacional o anterior representante do país no certame. Desta vez, será a voz de ‘Saudade, saudade’ a comunicar as preferências do júri português.

A gala tem início às 20h00, hora de Portugal continental, e é transmitida em direto em todo o mundo. 26 canções de 25 países europeus ou transcontinentais, a que se acrescenta a já habitual ‘convidada’ Austrália, lutarão pela vitória de um certame que, no ano passado, coroou a Ucrânia.

Portugal faz-se representar por ‘Ai Coração’, canção com a qual Mimicat venceu o Festival da Canção, sendo a segunda intérprete a entrar em cena no concurso.