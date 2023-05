Shakira lança uma “carta de amor aos filhos”: ouça aqui ‘Acróstico’

Shakira partilhou esta quinta-feira uma canção nova, ‘Acróstico’.

O tema, tocado ao piano, é dedicado pela cantora colombiana aos filhos: “Ensinaram-me que o amor não é um engodo / E que quando é verdadeiro não acaba”, escuta-se, em castelhano. Em alguns versos, a primeira letra de cada frase soletra o nome dos filhos.

É o segundo tema divulgado por Shakira após o seu divórcio de Gerard Piqué. Em março, lançou ‘BZRP Music Sessions Vol. 53’, sobre essa separação, que bateu vários recordes do Guinness.

Ainda este mês, Shakira recebeu o prémio para Mulher do Ano da Billboard. ““Este ano trouxe mudanças sísmicas à minha vida, que me fizeram sentir, mais do que nunca, o que é ser mulher”, disse.

Ouça aqui ‘Acróstico’: