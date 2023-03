Shakira bate 14 recordes do Guinness com a canção sobre Gerard Piqué

A canção que Shakira fez para Gerard Piqué, em colaboração com o produtor Bizarrap, bateu 14 recordes do Guinness.

Lançada em janeiro, ‘Music Sessions Vol. 53’ é agora a canção de música latina mais ouvida no Spotify num espaço de 24 horas (com mais de 14 milhões de escutas), a canção latina com mais visualizações no YouTube em 24 horas (mais de 63 milhões), e a canção latina mais ouvida no Spotify no espaço de uma semana (mais de 80 milhões de escutas).

O “ataque” de Shakira ao ex-marido, o futebolista Gerard Piqué, atingiu o 9º lugar da tabela de vendas da Billboard e o segundo lugar da tabela Global 200. Confira os outros recordes batidos por ‘Music Sessions Vol. 53’:



- Primeira vocalista feminina a estrear-se no top 10 da tabela Billboard Hot 100 com um tema cantado em língua espanhola;

- Artista feminina com mais presenças no primeiro lugar da tabela Latin Airplay da Billboard;

- Primeira artista feminina a substituir-se a si própria no primeiro lugar da tabela Latin Airplay da Billboard;

- Artista feminina com o maior número de semanas a ocupar o primeiro lugar da tabela Hot Latin Songs da Billboard;

- Artista feminina com mais êxitos no top 10 da tabela Hot Latin Songs da Billboard;

- Artista feminina com mais êxitos no top 10 da tabela Latin Airplay da Billboard;

- Artista feminina com mais presenças no primeiro lugar da tabela Latin Pop Airplay da Billboard;

- Artista feminina com mais presenças no top 10 da tabela Latin Pop Airplay da Billboard;

- Artista com mais presenças no primeiro lugar da tabela de vendas digitais de canções de música latina da Billboard;

- Artista feminina com maior número de tabelas da Billboard lideradas por um tema cantado em espanhol;

- Canção latina que mais rapidamente atingiu as 100 milhões de visualizações no YouTube (em dois dias e 22 horas).