Mimicat na Eurovisão: “O nosso orgulho em sermos portugueses é tão grande que quando pisámos aquele palco foi só nisso que pensámos”

Agradecendo aos bailarinos que a acompanham em palco, a toda a sua equipa e a quem votou em ‘Ai Coração’, a cantora pediu aos seguidores que continuem a apoiá-la na final do próximo sábado. “Vamos precisar do mesmo apoio para a final e vamos com tudo na mesma. Não sabemos o que vai acontecer agora, mas honestamente a minha vitória é esta. Estamos todos muito, muito felizes”.

No próximo sábado, depois da segunda semifinal desta quinta-feira, ‘Ai Coração’ vai ouvir-se na primeira parte do espetáculo final da Eurovisão deste ano, que volta a ter lugar na Liverpool Arena. Neste momento, a canção portuguesa encontra-se no 20º lugar da tabela de favoritos à vitória do site Eurovisionworld, que junta as “odds” de várias casa de apostas e continua a ser liderada pela sueca Loreen e a canção ‘Tattoo’.