Portugal está na final do Festival da Eurovisão: veja ‘Ai Coração’, de Mimicat, na primeira semifinal de Liverpool

Portugal está na final do Festival da Eurovisão. Mimicat, com ‘Ai Coração’, foi uma das 10 primeiras classificadas na primeira semifinal do evento, que teve lugar esta terça-feira na Arena de Liverpool, no Reino Unido. Volta a apresentar-se na noite decisiva, no próximo sábado, na final do concurso, sendo a terceira vez consecutiva que Portugal consegue o apuramento (The Black Mamba, 2021; MARO, 2022).