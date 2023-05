Rita Lee (1947-2023): “O meu céu seria cheio de bichos, plantas e uma deliciosa biblioteca”

No final de 2016, Rita Lee lançou mãos à obra e escreveu “Uma autobiografia”, livro de memórias que seria editado em Portugal em junho de 2017. Então com 69 anos, a cantora de ‘Lança Perfume’ ou ‘Mania de Você’, falecida esta segunda-feira em São Paulo, mostrava-se simultaneamente impiedosa e hilariante, recordando os episódios mais inusitados e até dramáticos com desconcertantes doses de pormenor e humor. Por e-mail, a mulher que atravessou a história da música brasileira com a força de um furação e a graciosidade de um dos seus muitos animais de estimação respondeu às perguntas da BLITZ. A sua ‘caligrafia digital’ é o tipo de fonte Segoe UI, tamanho 11,5, a sua verve inconfundível.

O que lhe deu mais prazer ao escrever a sua autobiografia? E o que foi mais complicado?

A coisa fluiu sem qualquer desconforto, tanto escrevendo sobre boas como sobre más recordações. [Escrever foi] uma terapia da qual me dei alta.