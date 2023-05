Editora da autobiografia de Rita Lee partilha nota de pesar e recorda prefácio de Rui Reininho: “Lúcida, luxuriante, latina, léxica, linda”

A editora Contraponto, que em 2017 publicou em Portugal o primeiro tomo da autobiografia de Rita Lee, partilhou uma nota de pesar pela morte da cantora brasileira, desaparecida esta segunda-feira, aos 75 anos. Na mesma mensagem, a editora anuncia que irá publicar, também, “Outra Autobiografia”, segunda parte da biografia de Rita Lee, na qual a artista se debruça sobre a luta contra o cancro.

“A Contraponto Editores manifesta publicamente a mais profunda tristeza pela morte de Rita Lee, aos 75 anos, numa altura em que prepara a publicação do seu mais recente livro, ‘Outra Autobiografia’, relato intimista e impressionante sobre a luta que travou até ontem contra o cancro. Nesta obra, como em ‘Uma Autobiografia’, que a Contraponto publicou em junho de 2017, a artista brasileira revela-se inteira, evidenciando a coragem e a honestidade assombrosas com que trilhou o seu caminho, tanto na música como na sua vida pessoal.”



“Excêntrica, aventureira, criativa e ousada, Rita Lee levou ao palco a sua essência e talento, não deixando que ninguém cantasse – ou contasse – a sua história por si. Considerada um dos nomes maiores da música brasileira, a artista será recordada por temas que vão acompanhar várias gerações, bem como pela sua gargalhada sonora e pela genuinidade com que viveu, pondo as suas glórias em pé de igualdade com os seus tropeços.”



No comunicado da Contraponto, recorda-se ainda o prefácio que Rui Reininho escreveu para “Uma Autobiografia”, em 2017: “Rita Lee, que tanto cantou, ainda nos encanta, com as suas memórias ora hilariantes ou assustadoras numa linguagem neológica em que inventa, por vezes com a colaboração de um fantasminha indesmentível, uma das assombrações que preencheram a sua louca vida louca: lúcida, luxuriante, latina, léxica… Linda. Obrigado mesmo, MississiPi Lee, por sermos seus Contemporâneos Mutantis MorFanos.”