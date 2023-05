Desta feita, a cantora de Coimbra, que irá cantar a canção vencedora da edição deste ano do Festival da Canção, ‘Ai Coração’, protagoniza o típico “postal” da Eurovisão, um pequeno vídeo no qual surge a mostrar “uma das melhores vistas de Lisboa”.

Na contagem decrescente para a primeira semifinal da Eurovisão, na próxima terça-feira, 9 de maio, continuam a chegar novidades de Mimicat, a representante portuguesa no evento que, este ano, se realiza em Liverpool, Inglaterra.

Mimicat atuará na primeira semifinal do concurso, na terça-feira, 9 de maio, representando Portugal com a canção ‘Ai Coração’. Segundo as casas de apostas, há boas possibilidades de passar à final.