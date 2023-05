Faltam 4 dias para vermos Mimicat no palco da Eurovisão: o que dizem as casas de apostas

É já na próxima terça-feira, 9 de maio, que Mimicat leva ‘Ai Coração’ ao palco da Eurovisão, na Arena de Liverpool. A quatro dias de representar Portugal na primeira semifinal do concurso, a artista continua na 26ª posição na tabela que junta as odds de várias casas de apostas disponível no site Eurovisionworld, parecendo, contudo, certa a passagem à final de 13 de maio.