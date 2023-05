Mimicat revela detalhes sobre ensaios na Eurovisão: “Tínhamos uma visão para a atuação que infelizmente não se concretizou”

Mimicat falou revelou alguns detalhes sobre os ensaios que tem feito para a primeira semifinal da Eurovisão numa conversa conduzida por Stuart MacLean, editor do website especializado Eurovoxx.

Questionada sobre como têm decorrido, a artista admitiu que a sua prestação em palco será diferente daquilo que imaginou. “Tínhamos uma visão para a atuação que infelizmente não se concretizou”, revelou.

“Fizemos alterações enormes entre os ensaios. Às luzes, aos LEDs… Mas creio que estamos próximos daquela ideia de intimidade, com um visual dramático, à ‘Chicago’".

Mimicat atuará na primeira semifinal do concurso, na terça-feira, 9 de maio, representando Portugal com a canção ‘Ai Coração’. Segundo as casas de apostas, há boas possibilidades de passar à final.

Veja a entrevista da artista a Stuart MacLean: