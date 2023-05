Coldplay, Queen, Spice Girls, Ed Sheeran e muito mais: As 26 canções da playlist oficial da coroação do Rei Carlos III

A coroação do Rei Carlos III decorre este sábado em Londres, com um concerto no Castelo de Windsor a ter lugar no domingo, mas a playlist oficial já pode ser escutada nas plataformas de streaming. Da lista de 27 canções, selecionadas pelo Departamento para o Digital, Cultura, Media e Desporto da equipa do novo rei inglês, fazem parte temas dos Queen, Coldplay, Ed Sheeran, Spice Girls, Kate Bush ou Michael Bublé.