De Katy Perry a Andrea Bocelli: quem vai atuar na coroação do Rei Carlos III (e os artistas que recusaram o convite)

Katy Perry, Lionel Richie e Take That são três dos nomes confirmados para atuar nas cerimónias de coroação do Rei Carlos III, que decorre este fim de semana. A coroação acontece na Abadia de Westminster, em Londres, no sábado, e o concerto terá lugar nos jardins do Castelo de Windsor, no domingo, contando, além de atuações musicais, com o espetáculo “The Royal”, no qual participará o bailarino português Marcelino Sambé, primeiro bailarino da companhia The Royal Ballet.

No que diz respeito a artistas britânicos, juntam-se aos Take That o veterano guitarrista Steve Winwood, Paloma Faith e Olly Murs e além de Perry e Richie, atuará Nicole Scherzinger, que se tornou conhecida com as Pussycat Dolls e que se fará acompanhar pelo pianista Lang Lang. A nigeriana Tiwa Savage, o DJ Pete Tong, a pianista de 13 anos Lucy e o tenor italiano Andrea Bocelli, em dueto com Bryn Terfel, também subirão ao palco, bem como a cantora londrina Freya Ridings, que será acompanhada pelo compositor Alexis Ffrench.

Um coro de 300 cantores de diversas proveniências, denominado Coronation Choir, atuará igualmente no espetáculo, ao qual se juntará um Virtual Choir composto por vozes de vários países da Commonwealth. A liderar o coro estarão Gareth Malone, Amanda Holden, Motsi Mabuse e a atriz Rose Ayling-Ellis.