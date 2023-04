Canção dos escoceses Proclaimers retirada da playlist da coroação do Rei Carlos III

Os escoceses Procleimers foram removidos de uma playlist oficial da coroação de Carlos III, devido às suas posições republicanas.

De acordo com a BBC, os autores de ‘I'm Gonna Be (500 Miles)’ mostraram o seu apoio, no ano passado, a um manifestante que gritou palavras de ordem contra o rei. Segundo a BBC, essa mesma canção foi agora removida da playlist da coroação por ordem do governo.

Um porta-voz do Departamento para o Digital, Cultura, Media e Desporto afirmou, citado pela BBC, que a playlist “foi criada para celebrar os artistas britânicos e da Commonwealth, antes da coroação”. Dessa lista fazem parte nomes como os Queen, os Beatles, Tom Jones, David Bowie, Kate Bush ou Emeli Sande, entre muitos outros.