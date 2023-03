Os artistas que recusaram atuar na coroação de Carlos III de Inglaterra

Não foram apenas Adele e Ed Sheeran a recusar atuar na cerimónia de coroação do Rei Carlos III: há mais artistas britânicos a dizer “não” ao seu monarca.

Segundo o “The Sun”, Elton John, Harry Styles e as Spice Girls também receberam um convite, mas todos eles recusaram, devido a questões de agenda. O mesmo para Robbie Williams, que não ofereceu sequer qualquer explicação para a sua ausência.

Confirmados estão, para já, Olly Murs, os Take That (sem Williams) e Lionel Richie. Fala-se ainda que Kylie Minogue e Andrew Lloyd Webber possam também participar do espetáculo.

A coroação do Rei Carlos III terá início no dia 6 de maio, com as cerimónias oficiais a prolongarem-se durante três dias.