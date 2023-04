The National partilham vídeo da canção com Taylor Swift: "Ela adora trabalhar e não é nada cínica"

Os National partilharam um vídeo com a letra de ‘The Alcott’, tema presente no novo álbum, “First Two Pages Of Frankenstein”.

A canção conta com a colaboração de Taylor Swift e o vídeo partilhado pelos The National mostra a artista em estúdio, com o grupo.

Não é a primeira vez que os National colaboram com Taylor Swift, tendo-o feito em 2020, na canção ‘Coney Island’. Dois dos temas de Swift, ‘Willow’ e ‘Cardigan’, foram compostos pelo guitarrista Aaron Dessner e originalmente pensados para a banda.

O álbum, lançado esta sexta-feira, é visto pelo vocalista Matt Berninger como o resultado de uma “terapia coletiva”. Os National regressam a Portugal em outubro.