Salvador Sobral lança o primeiro single do novo álbum: “Desejava este dueto desde 2011”

Salvador Sobral lança esta sexta-feira ‘Al Llegar’, primeira amostra do seu próximo álbum, a editar este ano. A canção é um dueto com o uruguaio Jorge Drexler, que o português muito admira.

Em reportagem do “Expresso” em Vigo, Espanha, esta sexta-feira publicada na revista E, Salvador Sobral falou sobre o seu novo disco, sucessor de “bpm”, lançado em 2021: “Tenho imensos duetos no disco. O primeiro single é com o Drexler. É um dueto que eu desejo desde que o vi no Palau da Música, [em Barcelona], em 2011. Para mim”, continua, enumerando os seus heróis musicais, "é Caetano Veloso, Jorge Drexler e Sílvia Pérez Cruz. E são todos meus amigos, hoje em dia, que loucura. Só falta o Stevie Wonder!"