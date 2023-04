Roger Waters ganha batalha judicial para poder tocar em Frankfurt

Roger Waters venceu a batalha judicial que o opôs à cidade de Frankfurt, na Alemanha, onde poderá agora atuar depois de ter sido banido pela câmara municipal local.

Recorde-se que o ex-Pink Floyd agendou um dos concertos da digressão “This Is Not A Drill” para Frankfurt, no dia 28 de maio, mas as autoridades cancelaram o espetáculo, acusando Waters de antissemitismo. Há alguns dias, o músico garantiu que, apesar da proibição, iria marcar presença em Frankfurt à mesma. Os magistrados administrativos de Frankfurt decidiram agora que o espetáculo poderá, de facto, ter lugar, refere o “The Guardian”.

Segundo este jornal, foi reconhecido que alguns elementos do espetáculo de Roger Waters podem ser “de mau gosto”, contendo algum simbolismo inspirado pelo regime nazi. Porém, o mesmo tribunal decidiu permitir a sua realização de forma a manter a liberdade artística de Waters.

De acordo com os magistrados, o concerto “não glorifica ou relativiza os crimes nazis, ou se identifica com a ideologia racista nazi”. A câmara municipal poderá ainda recorrer desta decisão.

A presente digressão de Waters teve início em Lisboa, no mês de março, onde o músico realizou dois concertos.