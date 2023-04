Roger Waters garante que vai atuar em Frankfurt, apesar de o concerto ter sido proibido pela cidade

A cidade de Frankfurt impediu Roger Waters de dar ali um dos concertos da digressão “This Is Not A Drill”, citando “o comportamento anti-Israel” do músico, descrevendo-o como “um conhecido antissemita”. Porém, o ex-Pink Floyd garante que irá lá tocar à mesma.

No Instagram, Waters partilhou uma fotografia da lápide de Sophie Scholl, uma ativista alemã anti-nazi que foi guilhotinada em 1943, após ter sido acusada de alta traição por divulgar panfletos anti-guerra na universidade.

“Nós lembramo-nos da Noite de Cristal. Tal como a Sophie, os nossos pais estiveram ao lado daqueles três mil homens judeus, e hoje estamos ao lado dos palestinianos”, escreveu.

O músico alega ainda que a Câmara Municipal de Frankfurt era legalmente obrigada a responder a um recurso judicial iniciado por si, mas que não o fez. “O que se passa em Frankfurt? Não que interesse: vamos à mesma, porque os direitos humanos e a liberdade de expressão importam”, escreveu.

Recorde-se que Roger Waters tinha um concerto marcado em Frankfurt para o dia 28 de maio, que foi cancelado devido às críticas do músico ao estado de Israel. Waters já foi, por diversas vezes, acusado de antissemitismo, algo que sempre negou.

Em março, o músico atuou por duas vezes na Altice Arena, em Lisboa, "um espetáculo altamente pensado, orquestrado e encenado ao segundo, mas com espaço para momentos de espontaneidade e até, como se provou neste adeus ternurento, para algum calor humano”, conforme se pode ler na reportagem da BLITZ.