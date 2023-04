Carminho esteve com Chico Buarque em Lisboa: “Que honra assistir a este momento”

A fadista Carminho foi uma das figuras a marcar presença na cerimónia de entrega do Prémio Camões 2019, atribuído a Chico Buarque.

No Facebook, Carminho partilhou uma fotografia tirada ao lado do músico e escritor brasileiro, com a legenda “que honra e comoção assistir a este momento único”. “Chico, parabéns e obrigada, sempre”, acrescentou. Recorde-se que Carminho já colaborou com Chico Buarque, em ‘Carolina’ e ‘Falando de Amor’.