25 de Abril: os concertos que pode ver em todo o país

Na semana em que se celebra o 49.º aniversário do 25 de Abril, a música sobe aos palcos no feriado e na véspera.

Em Lisboa, Vitorino é o anfitrião de uma festa musical chamada Abril em Flor. Esta segunda-feira, no Terreiro do Paço, subirá ao palco uma ‘equipa’ composta por Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro, Zeca Medeiros e As Cantadeiras e Cantadores do Redondo, localidade alentejana da qual é natural Vitorino. Começa às 22h00. Não muito longe, no Titanic Sur Mer (Cais do Sodré), os Irmãos Catita, de Manuel João Vieira, prometem um concerto de “arqueologia de canções do pré e pós-revolução” a partir das 22h30.

Na terça-feira, 25 de abril, o Palácio de São Bento, residência oficial do Primeiro-ministro, acolhe atuações de Ana Moura e da rapper Nenny. O programa começa às 14h30 e inclui, também, espetáculos de dança, teatro de marionetas e oficinas de artesanato.

Igualmente no feriado, Áurea sobe ao palco da Praça de Campolide, em Lisboa, para participar no espetáculo “25 de Abril Sempre”, no qual apresentará, também, o seu novo disco, “MOODS”. Áurea será acompanhada pela banda Vila Morena e o concerto começa às 16h30.



Ainda em Lisboa, o brasileiro Lenine toca no Palácio Baldaya, em Benfica, às 17h00 de terça-feira, e B Fachada leva um espetáculo especial à ZDB, no qual tocará apenas canções de José Afonso, às 22h00. Por seu turno, JP Simões atua no Largo do Carmo, às 18h00.