Poderá Portugal chegar à final do Festival da Eurovisão? O que dizem as casas de apostas

Conhecidas que são todas as canções concorrentes ao Festival da Eurovisão 2023, começam os palpites. Sendo expectável que a entrada em cena dos intérpretes em Liverpool, no próximo mês de maio, venha a mexer com os prognósticos e exercícios de adivinhação (aconteceu em 2021 com os Black Mamba e em 2022 com MARO, que começaram em ‘baixa’ e depois galgaram terreno para posições mais cimeiras, especialmente depois das atuações nas semifinais), para já a principal base de análise é a interpretação das 37 canções concorrentes nos respetivos concursos nacionais que as elegeram.

No ranking mantido ano após ano pelo Eurovision World, o maior site de fãs dedicado ao festival da Eurovisão, que pondera a ‘odds’ de 17 casas de apostas, ‘Ai Coração’, canção defendida por Mimicat em representação de Portugal, ocupa um modesto 27º lugar, com menos de 1% de hipóteses de ganhar o certame. Uma eventual vitória da canção portuguesa a 13 de maio resultaria num pecúlio de 101 a 750 vezes superior ao valor da aposta, numa lista liderada pelos favoritos (pelo menos para já) Suécia, Finlândia e Ucrânia.