The National lançam novo single, com Phoebe Bridgers: ouça aqui 'Your Mind Is Not Your Friend'

Os The National divulgaram um novo single, ‘Your Mind Is Not Your Friend’, que conta com a colaboração de Phoebe Bridgers.

O tema é o quarto a ser retirado de “First Two Pages Of Frankenstein”, o novo álbum da banda norte-americana, a ser lançado no dia 28 deste mês.

‘Your Mind Is Not Your Friend’ foi composta, de acordo com um comunicado à imprensa, quando o vocalista Matt Berninger passava por um período de “bloqueio de escritor”. A canção vem acompanhada de um vídeo realizado por Jackson Bridgers, irmão mais novo da cantautora, e conta com a participação de Tom Berninger, irmão de Matt e autor do documentário de 2013 sobre a banda, “Mistaken For Strangers”.

Recorde-se que os The National regressarão este ano a Portugal, para dois concertos: primeiro na Super Bock Arena, no Porto, a 5 de outubro, e depois no Campo Pequeno, em Lisboa, a 6 do mesmo mês.

Ouça aqui ‘Your Mind Is Not Your Friend’: