Concerto de Roger Waters em Frankfurt, na Alemanha, foi cancelado

O concerto de Roger Waters em Frankfurt, Alemanha, marcado para o dia 28 de maio, foi cancelado depois de acordo entre a cidade, que detém 60% do Festhalle, a sala de espetáculos, e o estado de Hesse, proprietária dos restantes 40% da mesma.

Segundo o jornal “Frankfurter Allgemeine”, em causa está a posição de Waters face a Israel, vista pelos governos locais de Frankfurt como antissemita.

Waters, recorde-se, é um forte defensor do movimento BDS, que apela a um boicote generalizado ao estado de Israel, tendo comparado o regime do país com o apartheid na África do Sul, na relação que o Estado judeu mantém com a Palestina. Esta posição levou-o a ser acusado, por mais do que uma vez, de “antissemitismo”.

O músico, que tem sido notícia pela sua posição em relação à guerra na Ucrânia, não comentou para já o caso.



A presente digressão de Roger Waters, “This Is Not a Drill”, começa na Altice Arena, em Lisboa, com concertos a 17 e 18 de março.