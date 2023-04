Música nova à sexta-feira: o regresso dos reis Metallica, o dueto transatlântico de Salvador Sobral e a revelação April Marmara

O novo álbum dos Metallica é o grande destaque desta sexta-feira, no que a lançamentos discográficos diz respeito. “72 Seasons” é o 11.º álbum de estúdio dos gigantes do metal e o primeiro desde “Hardwired… To Self-Destruct”, de 2016. Composto por 12 temas, e totalizando 1 hora, 17 minutos e 13 segundos, “72 Seasons” cumpre uma das tradições da banda californiana: lançar álbuns longos (e já ouv. Já o ouvimos.

Hoje é também dia de conhecer o novo single de Salvador Sobral. ‘All Llegar’ junta o músico português ao uruguaio Jorge Drexler, antecipando o álbum que deverá sair ainda este ano, com vários outros duetos. “O primeiro é com o Jorge Drexler. É um dueto que desejo desde que o vi no Palau da Música, em Barcelona, em 2011”, afirmou Salvador Sobral ao Expresso, que o entrevistou recentemente em Vigo, Espanha.

Também em Portugal, é hoje lançado “Still Life”, o novo álbum da cantora-compositora April Marmara. A palavra a Beatriz Dinis, a artista de Lisboa que assina com este nome artístico: “É um álbum escrito com tempo, sobre a contemplação da natureza, a sensibilidade da passagem do tempo e as histórias que vou descobrindo. É também sobre o exílio e os meus pensamentos”, expõe, resumindo: “É a minha afirmação como artista." O sucessor de “New Home”, de 2018, é composto por oito canções, todas da autoria de April Marmara. Os arranjos couberam a Afonso Cabral (You Can't Win, Charlie Brown) e a masterização a Philip Shaw Bova, canadiano que já trabalhou com Angel Olsen. Influenciada por Nick Drake ou Fausto Bordalo Dias, April Marmara usa instrumentos como a guitarra acústica, o adufe e as tablas e o harmónio indianos. O disco está disponível em streaming e vinil e será apresentado no Teatro Ibérico, em Lisboa, a 6 de maio, e no Maus Hábitos, no Porto, a 25 de maio.

Também hoje chega “Forever Means”, um novo EP da norte-americana Angel Olsen. O disco inclui canções que ficaram de fora do álbum do ano passado, “Big Time”, como este tema-título:

Também esta sexta-feira, Tiago Nacarato lança o seu novo single. ‘Cedo’ resulta de uma colaboração com Cristiana Silva e é uma balada “sobre os tabus e preconceitos das relações modernas. “As pessoas tendem a criar regras sobre como e quando as coisas devem ou não acontecer [numa relação], esquecendo-se de que cada um tem uma forma muito pessoal de viver a própria vida e de que não existe forma certa nem errada de o fazer”, afirma o músico em comunicado. Escrita por Tiago Nacarato e produzida com Cristiana Silva, a canção chega hoje ao streaming:

A semana ficou ainda marcada pela chegada de ‘Good Girl’, novo single de Legendary Tigerman, com Asia Argento. Gravado em Roma com a artista italiana, ‘Good Girl’ é a primeira amostra de “Zeitgeist”, álbum previsto para setembro e no qual, à semelhança de “Femina”, de 2009, Paulo Furtado incluirá numerosos duetos. Além de Asia Argento, estão confirmadas as presenças de Jehnny Beth, das Savages, Anna Prior, dos Metronomy, Best Youth ou Sean Riley, entre muitos outros.

Com álbum previsto para 21 de abril, a portuguesa MEMA lança hoje o single ‘De Cabeça’ “É sobre atirarmo-nos a tudo de cabeça, [cometendo] várias vezes o mesmo erro e mesmo assim parecer não aprender a lição”, explica a artista, que dentro de uma semana editará o disco “Leve♀Escuro”.

Esta semana, Miguel Araújo revelou um novo tema: ‘Alvorada’ é o hino oficial da associação Young Parkies Portugal, que pretende informar, integrar e acompanhar pacientes com Parkinson juvenil ou precoce. “ A Young Parkies trabalha para melhorar vidas. Quando me pediram se fazia um canção, aceitei de imediato, por mais insignificante que seja o meu contributo”, explica Miguel Araújo.