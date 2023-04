Coldplay em Coimbra: os bilhetes extra estão esgotados

Estão esgotados os bilhetes extra para os concertos dos Coldplay em Portugal, colocados à venda às 10h desta quinta-feira.

No site da Ticketline, a informação que surge em cada uma das datas é “sem disponibilidade”. Recorde-se que os Coldplay anunciaram na quarta-feira que no dia seguinte seriam colocados mais bilhetes à venda para os concertos da digressão “Music of the Spheres”. Entre eles, os espetáculos agendados para o Estádio Cidade de Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, há muito anunciados como esgotados.