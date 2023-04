Coldplay em Coimbra: mais bilhetes postos à venda esta quinta-feira “a preço acessível”

Os Coldplay anunciaram que esta quinta-feira serão colocados mais bilhetes à venda para os concertos da digressão “Music of the Spheres”. Entre eles encontram-se os espetáculos agendados para o Estádio Cidade de Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, há muito anunciados como esgotados. De acordo com a promotora Everything Is New, que cita a banda, os chamados ‘Infinity Tickets’ existem para permitir aos fãs “assistir aos espetáculos a um preço acessível”. Estes bilhetes serão colocados à venda esta quinta-feira, 6 de abril, a partir das 10h no site da Ticketline. O seu preço? 20 euros, bem menos do que os 65 euros cobrados pelo bilhete mais barato na venda geral, que teve lugar em agosto do ano passado.

Com o preço reduzido vêm algumas condições: só é possível comprar bilhetes aos pares, sendo que os lugares serão lado a lado. Contudo, de acordo com os “termos e condições” da venda, os lugares no recinto serão “selecionados aleatoriamente” e podem incluir “lugares com visibilidade reduzida, de nível inferior e superior, bem como locais onde não existem lugares reservados”. Só nos dias dos espetáculos os portadores destes bilhetes saberão onde poderão assistir aos concertos. Não foi divulgada a quantidade de bilhetes que serão disponibilizados sob este expediente.

Foi também comunicado que cabe à artista britânica Griff e à cantora portuguesa Bárbara Bandeira assegurar as primeiras partes dos concertos portugueses.