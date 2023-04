Festival O Sol da Caparica: os primeiros nomes para a edição deste ano

João Pedro Pais, Nininho Vaz Maia, Jüra, Olavo Bilac, Da Chic e Rui Pregal da Cunha são outros nomes confirmados na oitava edição do Sol da Caparica, que terá também um palco de comédia e dança, com curadoria de Jel e da Jazzy Dance Studios.

Entre os destaques do cartaz encontram-se o cantor brasileiro Léo Santana; a cantora-compositora Carolina Deslandes, que acaba de lançar o álbum “Caos”; o rapper T-Rex, que recentemente atuou nos coliseus de Lisboa e do Porto; o hip-hopper Valete, convidado recente do Posto Emissor da BLITZ ; o veterano Paulo Gonzo e o angolano Matias Damásio.

Os bilhetes já estão à venda e têm vários preços. Conheça-os aqui:



Bilhetes diários:



Bilhete geral: 26 euros

Maiores de 65 anos: 20 euros

Recenseados do concelho de Almada: 22 euros



Passes de quatro dias



Adulto: 75 euros

Passe familiar (para dois adultos e dois jovens até aos 16 anos; inclui entrada no Dia da Criança): 145 euros

Recenseados Concelho de Almada (inclui entrada no Dia da Criança): 63 euros

Maiores de 65 anos (inclui entrada no Dia da Criança): 60 euros