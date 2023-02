Posto Emissor #134: BLITZ convida Valete. Dos 20 anos de hip-hop à destruição do mito dos heróis

Valete é o convidado da semana do Posto Emissor. O rapper chega ao podcast da BLITZ pouco antes de celebrar 20 anos ao serviço do hip-hop nos Coliseus de Lisboa e Porto e no momento em que acaba de editar um novo EP, intitulado “Aperitivo”.

A paixão pelo futebol, herdada do pai, a curta experiência no jornalismo, as diferenças entre o público africano e o público europeu, o afastamento de pessoas tóxicas e aquilo que aprendeu com a polémica em torno do vídeo da canção ‘BFF’, em 2019, foram outros assuntos abordados na conversa com Valete.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda sobre os regressos de Björk e Weeknd a Portugal, do novo recinto de espetáculos que nascerá no Parque Tejo, em Lisboa, depois da Jornada Mundial da Juventude, da conversa que tivemos com Slow J e de 30 álbuns que completam 30 anos em 2023. Sugerimos-lhe, ainda, alguns concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: