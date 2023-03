“Com o ‘Cinco Minutos de Jazz’ as pessoas podiam ouvir e perceber se gostavam ou não de jazz”: as reações à morte de José Duarte

O divulgador e crítico de jazz José Duarte morreu esta quinta-feira, aos 84 anos, e desde que a notícia foi confirmada o seu desaparecimento tem motivado diversas reações. Contactado pela BLITZ, o pianista e compositor Mário Laginha destaca a importância do programa ‘Cinco Minutos de Jazz’, criado por Duarte em 1966. “Penso que a marca maior que ele deixa é ter sido fundador do ‘Cinco Minutos de Jazz’ numa época em que o jazz não entrava mesmo na rádio”, começa por dizer Laginha, “é verdade que eram só 5 minutos, mas foi uma maneira inteligente de conseguir entrar numa rádio generalista. E teve uma longevidade imensa. Na realidade, o programa acaba com ele. Essa, eventualmente, é a marca mais relevante ou pelo menos mais visível, mas ele foi um amante de jazz e um divulgador”. Sobre a importância de um programa que esteve no ar por mais de 50 anos, o músico acrescenta ainda: “fez com que as pessoas quebrassem aquela resistência que acontece muito em relação ao jazz. Muitas vezes dizem que não gostam mas na realidade não conhecem. Isso é um papel importante que o ‘Cinco Minutos de Jazz’ tinha: as pessoas podiam ouvir e perceber se gostavam ou não”.

Em declarações à Antena 1, o radialista David Ferreira e antigo editor, destaca José Duarte como “uma pessoa que gostava muito de música e que fazia as pessoas gostar de música”. “Foi uma grande figura da rádio, fez vários programas, mas o ‘Cinco Minutos de Jazz’ continua a ser um programa absolutamente de referência, com uma belíssima voz que o Zé tinha e uma grande musicalidade”. No Twitter, Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, escreve: “Foram 5 minutos de Jazz por dia, pequenas sementes subversivas daquela música estranha que tinha vários mundos dentro. E aquela voz no início, a cadência do anúncio ‘1, 2, 3, 4, 5 minutos de jazz’, era a marca inconfundível. Obrigado José Duarte, até Jazz”.