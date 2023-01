Nick Cave: “As coisas mudaram quando o meu primeiro filho morreu. Eu mudei. O ódio deixou de me interessar”

Nick Cave abordou a mudança que se verificou na sua postura pública nos últimos anos, confessando que o ódio deixou de lhe interessar, na sequência da morte do seu filho Arthur, falecido em 2015, aos 15 anos.

“As coisas mudaram quando o meu primeiro filho morreu”, escreveu Nick Cave no seu site, em resposta a um fã indignado com a persona recente do músico australiano, que o acusa de parecer um hippie. “Eu mudei. Para o bem ou para o mal, a raiva de que falas perdeu o seu charme e sim, se calhar tornei-me um hippie. O ódio deixou de me interessar. Larguei esses sentimentos como velhas peles.”



Nick Cave, que em 2022 atuou em Portugal por duas vezes, descreve desta forma a sua antiga postura: “Zangado com o mundo, desdenhoso das pessoas e pensando que o meu desprezo pelas coisas valia alguma coisa - essa [maneira de estar] tinha a sua nobreza. Queria que os outros soubessem e sentissem que eu desdenhava a beleza, a alegria, a felicidade dos outros. Mas, afinal, esta atitude era um bocado parva.”

“Quando o meu filho morreu, deparei-me com uma desgraça verdadeira e, sem ter de fazer qualquer esforço, essa postura de desprezo pelo mundo começou a ceder sob mim. Comecei a compreender a posição precária e vulnerável do mundo. Comecei a preocupar-me com isso e senti uma necessidade súbita e urgente de, pelo menos, tentar ajudar este mundo tão terrível e tão belo, em vez de criticá-lo e julgá-lo.”

Concluindo a sua resposta ao fã desiludido com a sua recente bonomia, Nick Cave escreve: “Se calhar tens razão, e deixei mesmo de ser um merdas para passar a ser um postal andante. Mas olha, cá estamos, tu e eu, enviando mensagens de fumo um ao outro, de um lado para o outro desta divisão ideológica.”

Nick Cave perdeu o seu filho Arthur, de 15 anos, em 2015, quando o adolescente caiu de um penhasco. No ano passado, um dos seus outros filhos, Jethro, faleceu aos 31 anos.