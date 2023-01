Nick Cave já está a trabalhar num novo álbum dos Bad Seeds (e partilhou alguns versos)

Nick Cave anunciou estar já a trabalhar num novo álbum dos Bad Seeds, que será o primeiro desde “Ghosteen”, de 2019.

No website “Red Hand Files”, o músico respondeu à pergunta de um fã sobre os seus planos para 2023: “Fazer um disco novo. Isto é ao mesmo tempo uma boa e uma má notícia. A boa é que toda a gente quer um novo disco dos Bad Seeds. A má é que tenho de compor a coisa”.

Cave revelou que o processo de composição começou logo no primeiro dia do ano. “Já passou quase uma semana e já escrevi algumas coisas, mas não são muito boas. É difícil dizer”.

“Acontece-me o mesmo a cada disco. Sinto que me falta algo, como se fosse uma coisa enevoada dentro de um fato. Ando mal-humorado como o caraças, a Susie [Bick, sua esposa] teve que sair de casa durante estes dias”, continuou.

Na resposta, Cave incluiu alguns dos versos que poderão - ou não - fazer parte deste novo disco: “Ushering in the new year he knelt down / And crushed his brother’s head with a bone / It’s my great privilege to walk you home / In the rain / Hop inside my coat / The frogs in the gutter are jumping for God / Amazed of love, amazed of pain / Amazed to land back in the gutter again”.

“Escrever letras é uma chatice. É uma porcaria”, acrescentou.