Bárbara Tinoco anuncia grande concerto na Altice Arena

Bárbara Tinoco, que em breve atua no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa, acaba de anunciar um concerto numa sala ainda maior: a Altice Arena, em Lisboa.

A cantora-compositora apresenta-se naquela sala a 12 de outubro de 2024 e os bilhetes já estão à venda (veja os preços abaixo).

Entretanto, Bárbara Tinoco, que recentemente participou na final do Festival da Canção, revelou também a data de edição do seu segundo álbum, e o respetivo título: “Bichinho” sai a 21 de abril.

Quanto aos concertos deste ano no Porto e em Lisboa, acontecem a 25 e 26 de março (Pavilhão Rosa Mota) e a 22 de abril (Campo Pequeno).