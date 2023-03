Festival O Sol da Caparica anuncia datas para edição de 2023

O festival Sol da Caparica acaba de anunciar as datas da sua oitava edição. Este ano, o evento realiza-se no Parque Urbano da Costa da Caparica, de 17 a 20 de agosto.

Dedicado à música lusófona, o evento terá cinco palcos: o Dom Tápparo, no qual atuarão artistas “que estão nos topes das rádios e streaming”; o Kavi Music, dominado pelos sons urbanos e ritmos africanos; o Palco LS&Republicano, com pagode, sertanejo e funk; o Palco Red Tazz, dedicado às promessas da música portuguesa, e o Palco Matrizauto, de comédia e dança, com curadoria de Jel e da escola de dança Jazzy Dance Studios.

No Sol da Caparica, festival produzido pelo Grupo Chiado, em parceria com a Câmara Municipal de Almada, haverá ainda uma zona de degustação de vinhos.

Os bilhetes são colocados à venda a 4 de abril. A entrada individual varia entre os 20 euros, para maiores de 65 anos, e os 26 euros. Os recenseados no concelho de Almada pagam 22 euros.

Quanto ao preço dos passes de quatro dias, é o seguinte:



Passe de quatro dias para adulto: 75 euros

Passe familiar (inclui entrada no dia da criança): dois adultos e dois jovens até aos 16 anos: 145 euros

Passe de quatro dias para recenseados no concelho de Almada (inclui entrada no dia da criança): 63 euros

Passe de quatro dias para maiores de 65 anos (inclui entrada no dia da criança): 60 euros