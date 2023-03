Rita Carmo, repórter fotográfica da BLITZ há mais de 30 anos, venceu prémio de carreira no Talkfest

Repórter fotográfica da BLITZ desde 1992, Rita Carmo venceu o Women in Music Industry Award na edição de 2023 do Talkfest, que terminou na sexta-feira passada.

“Guardei várias coisas do dia de hoje, que foi enorme: o carinho, a inspiração, as ideias de muita gente boa; e pensar que valem a pena os quilómetros, as noitadas e o pó destes 31 anos: o trabalho anda aí, e é só isso que eu quero”, escreveu Rita Carmo no agradecimento público.