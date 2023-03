Perguntaram a Gerard Piqué se já ouviu ‘aquela’ canção de Shakira: “Obviamente que sim”

Gerard Piqué pronunciou-se finalmente, e de forma direta, sobre ‘BRZP Music Sessions #53’, canção na qual a ex-companheira, Shakira, se refere à sua alegada traição com uma mulher mais nova. O ex-futebolista espanhol reconheceu já ter ouvido o tema ao ser questionado sobre o assunto no programa de rádio “El Món a Rac1”.

Desde que Shakira divulgou ‘BZRP Music Sessions #53’, em parceria com o produtor e DJ argentino Bizarrap, a canção recebeu muita atenção por parte dos fãs, especialmente devido a versos como “trocaste um Ferrari por um Twingo, trocaste um Rolex por um Casio”, referindo-se à atual namorada de Piqué, Clara Chia, de 22 anos.

Além de acumular mais de 400 milhões de visualizações no Spotify e quase 430 milhões de visualizações no YouTube, a canção valeu a Shakira 14 recordes mundiais do Guinness, entre os quais o de canção latina que mais rapidamente atingiu as 100 milhões de visualizações no site de vídeos (dois dias e 22 horas).