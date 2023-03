Salvador Sobral exulta com viagem ao Brasil: “Receberam-me com uma histeria quase tão intensa como a minha, qual Bon Jovi da Ajuda”

Salvador Sobral, que este mês se estreou ao vivo no Brasil, mostrou-se exultante com a recetividade e o carinho do público brasileiro, partilhando ainda um vídeo no qual canta e toca com um dos seus heróis, Caetano Veloso.

“No dia em que cheguei ao Brasil, o Jorge Drexler mandou-me uma mensagem a dizer que este país seria a etapa mais importante da minha carreira”, começa Salvador Sobral por escrever. “Desvalorizei para não agregar pressão à que já sentia. Não só por ser o país dos meus super-heróis (sendo que alguns estariam na plateia), mas também pelo facto de ter esperado tanto tempo para que acontecesse este momento, o que me levou à idealização, romantização e expectativa desmesurada destes primeiros concertos (perigoso).”



“Mas nem nos meus sonhos mais ambiciosos eu poderia antecipar o que aconteceu nesta última semana. O público que lotou os concertos recebeu-me com uma histeria quase tão intensa quanto a que sentia eu ao cantar para eles. Nunca fui o artista das canções pedidas, mas, aos gritos, ouvia-se: ‘Nem eu!!!’, ‘Só um beijoooooouuu!!!’, ‘Anda estragar-me os planos!!!’ - qual Bon Jovi do Bairro da Ajuda”, brinca, acrescentando que “este ambiente que se vivia nos palcos estendia-se para fora deles, no pré e no pós.”



Quanto ao encontro com Caetano Veloso, escreve: “Cantar para a minha mais eterna inspiração e, depois, cantar COM a minha mais eterna inspiração no sofá de casa com vista para o mar. (…). Não sei se o Jorge tinha razão, não sei se foi o passo mais importante da minha carreira, mas se ela acabasse hoje por alguma tragédia apocalíptica - tipo invasores extraterrestres que querem acabar com todos os cantores do mundo -, eu seria um exterminado feliz, pleno e satisfeito”, remata.