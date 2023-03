Vodafone Paredes de Coura com novas confirmações: Tim Bernardes, Yo La Tengo e A Garota Não entre elas

Há quatro novas confirmações para o festival Vodafone Paredes de Coura, que se realiza na vila de Paredes de Coura entre 16 e 19 de agosto, avançou a SIC esta quarta-feira.

O cantor e compositor brasileiro Tim Bernardes atua na Praia Fluvial do Tabuão a 17 de agosto, trazendo consigo “Mil Coisas Invisíveis”, o seu segundo disco a solo.

Um dia antes, a 16, sobem ao palco os norte-americanos Yo La Tengo, instituição do indie rock com mais de 30 anos de carreira. O recém-lançado “This Stupid World” vem na bagagem. O mesmo dia recebe a também norte-americana Lindsey Jordan, timoneira dos Snail Mail, que traz consigo o segundo álbum, “Valentine”, lançado no ano passado, também nos domínios do rock independente.

A Garota Não, projeto da portuguesa Cátia Mazari Oliveira, convidada do podcast Posto Emissor no início deste ano, atua também em Paredes de Coura, mas no último dia do festival (19). Apresentará no anfiteatro natural courense o “2 de Abril”, o segundo melhor álbum de 2022 para a BLITZ.

Cartaz anunciado até agora:

16 de agosto

Jessie Ware

Dry Cleaning

Yo La Tengo

Snail Mail

Squid

Special Interest

Julie

Evols

Chinaskee

Nuno Lopes

17 de agosto

Fever Ray

Tim Bernardes

Loyle Carner

The Walkmen

The Brian Jonestown Massacre

Sudan Archives

Desire

Joe Unknown

Indignu

18 de agosto

Little Simz

Yung Lean

Black Midi

Domi & JD Beck

Kenny Beats

Kokoroko

Calibro 35

Thus Love

19 de agosto

Lorde

Wilco

Explosions in the Sky

Sleaford Mods

A Garota Não

Lee Fields

Ascendant Vierge

Les Savy Fav

Yin Yin

Os bilhetes para o festival estão à venda ao preço de €60 (diário) e €120 euros (passe 4 dias).