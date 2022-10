Tim Bernardes: “Às vezes penso: ‘será que esperariam mais de mim?’ Mas depois coloco isso de lado. Tenho de fazer do jeito que acho bonito”

Com disco novo, “Mil Coisas Invisíveis”, lançado este ano, Tim Bernardes está de regresso a Portugal. Depois de concertos em Ílhavo e Ourém, toca em Braga (21 de outubro), Figueira da Foz (22), Lisboa (23) e Porto (24). Em longa entrevista, o músico de São Paulo falou com a BLITZ sobre as suas influências, brasileiras e não só, e sobre a forma como ter uma banda - O Terno - aliviou a pressão de engendrar um sucessor para a sua aclamada estreia a solo, “Recomeçar” (2017). A nova era da História em que sente termos entrado recentemente foi também abordada.

