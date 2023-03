“Tem cuidado ó Carolina, quem tem sonhos tem pecados”: Carolina Deslandes enfrenta o patriarcado e a religião

O videoclip foi partilhado esta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, e é uma adaptação da cantiga popular homónima. De acordo com o comunicado da sua agência, Sons em Trânsito, “vem cerrar o punho ao patriarcado”. A letra é de Carolina Deslandes, com a adaptação musical a cargo da artista e do seu habitual colaborador, Diogo Clemente.

As referências ao patriarcado e a Deus surgem logo no primeiro verso: “A saia da Carolina/ Foi de alguém que a ofereceu/ Que é por ela ser menina/ Que é p'ra estar perto de Deus/ Foi assim de pequenina/ Que a quiseram ensinar/ Que tem lugar na cozinha/ E em casa a costurar/ Tem cuidado oh Carolina/ Que o lagarto da ao rabo/ Tu até te vês rainha/ Queima-te o patriarcado/ Tem cuidado oh Carolina/ Quem tem sonhos tem pecados/ Ser menina é tua sina/ Ser mulher é teu legado”. No refrão, ouve-se: “Cuidado com a Carolina/ Que vem de punho cerrado/ Cuidado com a Carolina/ Que vem de punho cerrado/ A saia da Carolina ardeu no meio do mato/ A história da Carolina é que ela agora veste fato”.