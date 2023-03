Bárbara Tinoco: “Eu sei que estão zangados comigo por ter cantado em inglês”

Rita Carmo

Nas redes sociais, Bárbara Tinoco agradeceu o apoio dos fãs à sua participação no Festival da Canção, mesmo aos que estejam “zangados com as minhas experiências”. No Posto Emissor, podcast da BLITZ, explicou: “Estive até ao último dia para entregar [uma canção] e não consegui. Então escolhi das que já tinha”

Há uma hora