Bárbara Tinoco: “O comentário que mais me irritou na vida foi dizerem que as minhas canções são fáceis. Se são fáceis, escreve tu!”

Na edição desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ, Bárbara Tinoco falou sobre a forma como, na sua opinião, a música pop é vista em Portugal, e sobre a ascensão das mulheres neste meio.

“[As críticas] não têm tanto a ver com ser mulher ou ser homem, mas com [o facto de eu fazer] música pop. O comentário que mais me irritou na vida foi dizerem que as minhas canções são fáceis. Se são fáceis, escreve tu!”, recorda a artista que este sábado se apresenta na segunda semifinal do Festival RTP da Canção com ‘Goodnight’. “Mas as coisas estão a mudar: hoje em dia são as mulheres a conquistar os tops e a ter os discos grandes, não só aqui como no mundo.”

Ouça a resposta completa pelos 23m 11s.