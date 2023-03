Bárbara Tinoco: “O Festival da Canção é doloroso. A minha mãe, coitadinha, nunca a tinha visto chorar e quando perdi ficou mesmo triste”

No Posto Emissor desta semana, Bárbara Tinoco, que este sábado participa na segunda eliminatória do Festival da Canção, falou sobre este regresso ao evento no qual marcou presença em 2020, com Tiago Nacarato, ficando em segundo lugar.

“Eu já tinha tido a experiência e não me apetecia assim tanto repetir. O Festival da Canção é uma experiência dolorosa. A minha mãe, coitadinha, nunca a tinha visto chorar, e quando perdi ela ficou mesmo triste. Eu sentia que não precisava de mais intensidade na minha vida.”



Ouça Bárbara Tinoco, que em breve dará três grandes concertos no Porto (dias 25 e 26 na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota) e em Lisboa (Campo Pequeno, 22 de abril), explicar por que razão decidiu voltar ao Festival da Canção, a partir dos 2m 53s.