Slow J e Papillon entre novas confirmações do festival Summer Opening

Há nomes novos no cartaz da edição do festival madeirense Summer Opening, que se realiza no Parque de Santa Catarina, no Funchal, no próximo mês de julho.

Confirmados foram esta terça-feira os brasileiros Jovem Dionísio, autores do êxito ‘Acorda Pedrinho’, que no ano passado atuaram no MEO Sudoeste, e ainda os rappers portugueses Slow J e Papillon e o madeirense João Borsch.

Este ano, o Summer Opening celebra dez anos de existência, com um cartaz com artistas internacionais, lusófonos e locais e ênfase na música urbana. Este é o cartaz conhecido até agora:



Summer Opening

Parque de Santa Catarina, Funchal



14 de julho

Bárbara Bandeira

Ivandro

João Borsch

Jovem Dionísio

15 de julho

Lon3r Johny

Luís Fernandes

Pongo



21 de julho

Dino D'Santiago

T-Rex

22 de julho

Hybrid Theory

Mara

Os Quatro e Meia

Papillon

Slow J