Quem vai ganhar o Festival da Canção? Vote nas suas canções favoritas

O Festival da Canção 2023 tem a sua grande noite no próximo sábado, quando as 13 canções apuradas nas duas semifinais se apresentarem a concurso, lutando pela presença no Festival da Eurovisão, em maio.

No elenco de interpretes encontramos nomes firmados como Bárbara Tinoco (que apresentará em breve o seu segundo álbum, tem grandes concertos em Lisboa e Porto e é a convidada mais recente do podcast Posto Emissor), Cláudia Pascoal (vencedora, com Isaura, do Festival da Canção em 2018) ou as bandas You Can't Win, Charlie Brown (formada em 2009) e Dapunksportif (cujas origens remontam a 2004), a par de revelações como Ivandro (autor de ‘Lua’, a canção mais ouvida no streaming em Portugal no ano passado), Edmundo Inácio (dado a conhecer no concurso de talentos “The Voice”) e a cantora e compositora Inês Apenas (cujo primeiro EP foi editado em 2022).

Queremos conhecer as suas escolhas. Vote aqui nas suas 3 canções favoritas e recorde, mais abaixo, as canções a concurso pela ordem com que serão apresentadas na final (os vídeos são das atuações das semifinais).