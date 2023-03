Roger Waters diz que regravar “The Dark Side Of The Moon” foi “uma ideia de loucos”

Roger Waters revelou mais detalhes sobre a sua decisão de regravar “The Dark Side Of The Moon”, álbum dos Pink Floyd que completou esta semana o seu 50º aniversário.

Em fevereiro, Waters prometeu editar ainda este ano a sua nova versão de “The Dark Side Of The Moon”, desta feita sem David Gilmour e Nick Mason. “Fui eu quem o compôs. Deixemo-nos dessa treta do ‘nós’”, disse então.

No Facebook, Waters revelou que essa ideia tomou forma ainda durante o período de confinamento, quando estava a gravar as suas “Lockdown Sessions”, uma coletânea de versões minimalistas dos Pink Floyd. "Ocorreu-me que o ‘The Dark Side Of The Moon"’ podia levar o mesmo tratamento", disse.

Depois de falar com os seus colaboradores habituais, “decidimos levar a ideia para a frente, assim que parámos de rir e de gritar que era uma ideia de loucos”.

Ainda não foi anunciada uma data oficial para o lançamento, mas Waters garante “estar a terminar a remistura final”. “Soa muito bem, e mal posso esperar que toda a gente o ouça. Não é um substituto para o original, que é insubstituível”.

A publicação veio acompanhada de um trecho de uma nova versão de ‘Us And Them’. Ouça-a aqui: