Festival Afro Nation: a revelação inglesa Little Simz também vai ao Algarve

Foram anunciados novos nomes para o cartaz do festival Afro Nation, que se realiza de 28 a 30 de junho na Praia da Rocha, em Portimão.

A rapper britânica Little Simz, que já tinha sido confirmada no festival Vodafone Paredes de Coura, é um dos destaques, ao lado dos também rappers Popcaan (que também atua no Sumol Summer Fest) e Wizkid.

Davido, Focalistic, Kamo Mphela, Felo Le Tee, Sir Trill e Skyla Tylaa foram outros dos nomes agora anunciados. Pela 3ª edição do festival passarão, ainda, Burna Boy, 50 Cent ou Fireboy DML, entre outros.