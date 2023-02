Selena Gomez tornou-se a mulher mais seguida no Instagram: veja o seu ‘post’ mais recente

Selena Gomez tornou-se na mulher mais seguida no Instagram, tendo ultrapassado Kylie Jenner.

A cantora e atriz tem agora 381 milhões de seguidores, mais um milhão do que Jenner. A liderança geral continua a pertencer a Cristiano Ronaldo, com 551 milhões de seguidores.

A última publicação de Gomez mostra-a a beber um cocktail num restaurante. “Apaguei esta no passado porque pensei que era demasiado, mas…”, escreveu na legenda.

No entanto, apesar deste seu “troféu”, Selena Gomez anunciou que irá abandonar as redes sociais durante algum tempo, depois de terem corrido rumores de que teria tido uma discussão com a própria Kylie Jenner. “Isto é parvo, e tenho 30 anos. Estou demasiado velha para isto”, afirmou no TikTok.