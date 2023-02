Ava Max estreia-se em Portugal em maio

A estrela pop norte-americana, de ascendência albanesa, Ava Max vai estrear-se em Portugal com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 18 de maio, avançou esta manhã a Everything Is New. Os bilhetes serão colocados à venda no dia 3 de março a partir das 10h - com pré-venda para os subscritores da newsletter da promotora no dia anterior.

Com 29 anos, Ava Max tem vindo a construir a sua carreira musical na última década, tendo-se tornado uma sensação devido a canções como ‘Sweet But Psycho’, ‘Kings & Queens’ ou ‘My Head & My Heart’. Depois de “Heaven & Hell”, de 2020, a artista regressou aos álbuns recentemente com “Diamonds & Dancefloors”, no qual está incluído o single ‘One of Us’.